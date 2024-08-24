Сьогодні вночі був атакований острів Зміїний

За заявою повітряного командування «Південь» ЗСУ, у ніч на 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили чотири крилаті ракети Х-22 по району острова Зміїний у Чорному морі.

Крім того, було завдано ударів коригованими авіабомбами по Херсонській області.

Про наслідки російських ударів українські військові не повідомляють.

У заяві також сказано, що за минулу добу протиповітряна оборона півдня України збила п’ять розвідувальних БПЛА: «ZALA» – 2, «Supercam» – 1, «Орлан-10» -1, «Мерлін» – 1, а також два ударних БПЛА «Ланцет».