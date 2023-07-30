Окупанти знов атакували о.Зміїний

У ніч на неділю російські окупанти втретє за поточний місяць атакували острів Зміїний, за допомогою тактичної авіації в Чорному морі, скинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка, інформує полковник Оперативного командування “Південь” ЗСУ Владислав Назаров.

А “серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря [ворог] спрямував ударні безпілотники типу “Shahed-136″ по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровської області”, – написав він.

Назаров наголосив, що всі 4 безпілотники знищені силами протиповітряної оборони.