Суспільство

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний

13 Липня 2023 14:07
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війна, зміїний

Російські військові на світанку 13 липня скинули фугасну бомбу на острів Зміїний.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

“На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби”, – йдеться у повідомлені.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Зокрема, по селищу Козацьке у середу “відпрацювали” керованими авіабомбами.

Всього протягом минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів.


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