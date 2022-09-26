Суспільство

Залужний потрапив на обкладинку Time

26 Вересня 2022 14:55
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку часопису Time.

Обкладинку оприлюднив Time у twitter.

Фото головнокомандувача ЗСУ вийшло із заголовком: Генерал. Валерій Залужний та український шлях війни.

Війні Росії проти України присвячено й головний матеріал журналу під назвою “Всередині українського контрудару, який переломив хід війни”.


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