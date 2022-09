Залужний потрапив на обкладинку Time

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку часопису Time.

Обкладинку оприлюднив Time у twitter.

Фото головнокомандувача ЗСУ вийшло із заголовком: Генерал. Валерій Залужний та український шлях війни.

Війні Росії проти України присвячено й головний матеріал журналу під назвою “Всередині українського контрудару, який переломив хід війни”.

TIME's new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h