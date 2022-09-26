Суспільство

Залужний потрапив на обкладинку Time Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку часопису Time. Обкладинку оприлюднив Time у twitter. Фото головнокомандувача ЗСУ вийшло із заголовком: Генерал. Валерій Залужний та український шлях війни. Війні Росії проти України присвячено й головний матеріал журналу під назвою “Всередині українського контрудару, який переломив хід війни”. TIME's new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h — TIME (@TIME) September 26, 2022 Поділитися:



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