Суспільство

Відключення світла на Харківщині: графік погодинних вимкнень на 14-22 листопада З 11 листопада у Харкові та області оновлять час 12 черг погодинних відключень. Оновлений графік погодинних відключень опублікувати на сайті “Харківобленерго” 11 листопада. З 14 по 22 листопада черги відключення будуть за наступним графіком: 1 черга: 12:00 — 15:00

2 черга: 13:00 — 16:00

3 черга: 14:00 — 17:00

4 черга: 15:00 — 18:00

5 черга: 17:00 — 20:00

6 черга: 18:00 — 21:00

7 черга: 19:00 — 22:00

8 черга: 07:00 — 10:00

9 черга: 08:00 — 11:00

10 черга: 9:00 — 12:00

11 черга: 10:00 — 13:00

12 черга: 11:00 — 14:00 Повний графік опубліковано на сайті обленерго — дивіться за посиланням. Поділитися:



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