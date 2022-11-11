Відключення світла на Харківщині: графік погодинних вимкнень на 14-22 листопада

З 11 листопада у Харкові та області оновлять час 12 черг погодинних відключень.
Оновлений графік погодинних відключень опублікувати на сайті “Харківобленерго” 11 листопада.
З 14 по 22 листопада черги відключення будуть за наступним графіком:
- 1 черга: 12:00 — 15:00
- 2 черга: 13:00 — 16:00
- 3 черга: 14:00 — 17:00
- 4 черга: 15:00 — 18:00
- 5 черга: 17:00 — 20:00
- 6 черга: 18:00 — 21:00
- 7 черга: 19:00 — 22:00
- 8 черга: 07:00 — 10:00
- 9 черга: 08:00 — 11:00
- 10 черга: 9:00 — 12:00
- 11 черга: 10:00 — 13:00
- 12 черга: 11:00 — 14:00
Повний графік опубліковано на сайті обленерго — дивіться за посиланням.
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