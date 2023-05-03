В Україні розширили перелік обставин для демобілізації військових

Верховна Рада України прийняла законопроєкт згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в нього загинули або зникли безвісти близькі родичі.

ВРУ ухвалила законопроєкт №8009 про внесення змін до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

Тепер військові можуть демобілізуватися за сімейними обставинами – якщо в них близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Народні обранці прийняли проєкт закону в цілому.

“Задля відновлення принципу справедливості, пропонується врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби під час воєнного стану за умови, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану”, – пишуть в пояснювальній записці.