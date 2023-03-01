Суспільство

В Україні планують оптимізувати роботу ТЦК СП

1 Березня 2023 18:26
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військомат

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) з’явився ряд нових завдань, продиктованих війною.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави. Тому сьогодні на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на нараді відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни.

Зокрема, щодо:

  • нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;
  • удосконалення процедури укладення контракту на службу;
  • цифровізації роботи ТЦК СП;
  • дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;
  • роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

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