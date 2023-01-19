Укрзалізниця призначила новий потяг Львів – Харків

“Укрзалізниця” призначила новий поїзд №114/113 за маршрутом Львів – Харків, він почне курсувати з 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

З 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції. Прибуватиме до Києва – о 09:28, до Харкова через Ворожбу та Суми — о 19:15.

У зворотному напрямку по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52 та прибуватиме до Києва о 16:00. До Львова поїзд прибуватиме о 07:04.

“Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів — Дніпро. Нагадуємо, обидва поїзди курсують через день”, – повідомили в компанії.