Суспільство

Рада скасувала право на відстрочку тим, хто має родичів з інвалідністю

29 Червня 2023 11:02
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мобілізація

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Якщо президент Зеленський підпише закон №9342, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

У законі №9342 зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” зі словами “за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати”.


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