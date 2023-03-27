Окупанти втратили на Кримському мосту колону бронемашин Ахмат

Російські загарбники втратили п’ять бронеавтомобілів З-СТЗ “Ахмат” на Кримському мосту у неділю, 26 березня.

Про це повідомляє ГУР МО.

“П’ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТЗ “Ахмат” не доїхали до зони бойових дій. 26 березня колона з п’яти машин З-СТЗ 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом в напрямку окупованого Криму”, – йдеться у повідомленні.

В ГУР повідомили, що за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило “перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони”.

“Як результат – чотири з п’яти машин потребують значного ремонту. “Ахмати” їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку”, – додали у розвідці.