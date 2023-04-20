NYT опублікувала статтю про жителів сходу України, “отруєних пропагандою”

Газета New York Times публікує велику статтю про жителів сходу України, які – незважаючи на руйнівну та кровопролитну війну, яка вже більше року йде практично у них на очах, – відмовляються кудись евакуюватися і вірять російській пропаганді.

Фраза “Нас обстрілюють наші ж хлопці”, винесена в заголовок, – це слова мешканки Костянтинівки, переконаної, що снаряди на територію села прилітають не від росіян, які штурмують сусідній Бахмут, а саме з боку ЗСУ. “Вони [українські військові] роблять це спеціально. Кажуть, що людям потрібно евакуюватись. Їм потрібна земля”, – заявила вона журналістам.

Таких людей не дуже багато, зазначає NYT, проте загалом уздовж лінії фронту, що розтягнулася на сотні кілометрів їх за найскромнішими підрахунками – кілька тисяч. Як мінімум, частина цих місцевих жителів допомагає російським військовим.

Начальник поліції Костянтинівки Дмитро Кірдяпкін розповів журналістам, що більшу частину часу проводить, допомагаючи рятувати постраждалих від обстрілів та вистежуючи інформаторів, які допомагають Росії коригувати вогонь.

Втім, за його словами, через рік після повномасштабного вторгнення думка таких людей все ж таки починає зрушуватися з мертвої точки: “Вони розуміють, що навколо загинуло безліч людей, а їхні власні міста та села зруйновані. Рано чи пізно люди починають вірити своїм очам”.