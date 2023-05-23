Необхідний мінімум зброї у нас вже є, – Буданов про контрнаступ

Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак, щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

“Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться (контрнаступ)”, – сказав Буданов.

Водночас він зазначив, що для того, щоб звільнити нашу територію від окупантів, необхідно більше зброї. Зокрема це стосується західних винищувачів.

“Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції”, – наголосив Буданов.