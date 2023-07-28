На Харківщині у восьми водоймах не рекомендують купатися

Вісім акваторій пляжів Харківщини не відповідають нормативам гігієни. У них виявили кишкові палички.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“Встановлено, що в межах зони купання на річці Берестовій в Зачепилівці проби води за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок не відповідали гігієнічному нормативу (не більше 5000 на літр)”, — сказано в повідомленні.

Крім того, після повторних досліджень епідеміологи не рекомендують купатися в річці Берестовій в Краснограді та харківських акваторіях: