Суспільство

На Харківщині у восьми водоймах не рекомендують купатися

28 Липня 2023 12:16
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пляж

Вісім акваторій пляжів Харківщини не відповідають нормативам гігієни. У них виявили кишкові палички.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“Встановлено, що в межах зони купання на річці Берестовій в Зачепилівці проби води за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок не відповідали гігієнічному нормативу (не більше 5000 на літр)”, — сказано в повідомленні.

Крім того, після повторних досліджень епідеміологи не рекомендують купатися в річці Берестовій в Краснограді та харківських акваторіях:

  • пляжу “Удянський”;
  • Олексіївського лугопарку;
  • Журавлівського гідропарку;
  • Безлюдівського водоймища;
  • Петренківського водоймища;
  • Основ’янського озера.

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