На Харківщині у восьми водоймах не рекомендують купатися

Вісім акваторій пляжів Харківщини не відповідають нормативам гігієни. У них виявили кишкові палички.
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
“Встановлено, що в межах зони купання на річці Берестовій в Зачепилівці проби води за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок не відповідали гігієнічному нормативу (не більше 5000 на літр)”, — сказано в повідомленні.
Крім того, після повторних досліджень епідеміологи не рекомендують купатися в річці Берестовій в Краснограді та харківських акваторіях:
- пляжу “Удянський”;
- Олексіївського лугопарку;
- Журавлівського гідропарку;
- Безлюдівського водоймища;
- Петренківського водоймища;
- Основ’янського озера.