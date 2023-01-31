Суспільство

Клініку Міноборони перевірили через скарги військових

31 Січня 2023 18:10
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армія

Представники Офісу омбудсмена перевірили, що в одній із клінік амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони порушується право військових на належне медичне обслуговування.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Про імовірні порушення стало відомо з соцмереж. Під час візиту до клініки представники Офісу омбудсмена знайшли підтвердження скаргам із допису військовослужбовця.

Наприклад, відсутність електронного запису на прийом та відсутність електронного документообігу призводять до паперової тяганини та черг, а у коридорах не вистачає штучного освітлення.

Так, військові розповіли, що у черзі до окремих спеціалістів понад 500 людей. Для підтвердження слів вони показали список людей, що перебувають у черзі до невропатолога. Станом на 31 січня на прийом очікують 557 людей.

Крім того, у медичному закладі бувають і планові, й аварійні вимкнення електроенергії. Через це робота клініки ще більш ускладнюється і черги зростають. Також перестає працювати ліфт, а це створює труднощі для маломобільних людей, які намагаються потрапити до лікарів.

В Офісі омбудсмена теж виявили, що немає вільного доступу до питної води, а санітарно-технічний стан санвузлів вкрай незадовільний. Ба більше, вони не пристосовані для людей з інвалідністю та маломобільних.

Також, під час особистого спілкування військові скаржились, що повинні приїжджати до обласного центру з різних населених пунктів, щоб пройти військово-лікарську комісію без можливості її проходження за місцем свого проживання.

Наразі в Офісі омбудсмена вирішують, яких заходів ужити, щоб розв’язати проблему з неналежним медичним обслуговуванням.

Про порушення прав військових у клініці у Львові написав боєць Мирослав Откович. Він розповів, що до одного з лікарів у черзі опинився під номером 502, а один із військових сказав Отковичу, що стоїть у черзі 21 день.

«Зрозумійте, мене, як і усіх інших, тут ніхто не лікує! Ніхто не оглядає! Тут немає діагностики! Є лише всемогутній підпис під папірчиком», — зазначив Мирослав Откович.

Також він розповів, що у закладі не працює ліфт і поранені бійці змушені постійно підійматися сходами. Згодом Откович опублікував фото вбиральні у клініці для військових.

Після розголосу ситуації в клініці Откович зустрівся з керівником Львівського військового госпіталю, Володимиром Книгиницьким. Той пообіцяв розгорнути у закладі два волонтерські центри, де буде безкоштовна вода для військових пацієнтів і постійна можливість виміряти тиск. Також буде можливість безкоштовно зробити копії всіх необхідних документів та зробити фото.


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