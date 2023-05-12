Суспільство

Харківського зоопарку немає серед місць, де безпечно проводити масові заходи

12 Травня 2023 19:37
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зоопарк

Адресу Харківського зоопарку Рада оборони Харківської області не внесла до списку місць, де у регіоні безпечно проводити заходи.

Про це Суспільне Харків відповіла в.о. директорки обласного департаменту масових комунікацій Олена Злобіна у відповідь на запит.

“Адреса розташування Харківського зоопарку не внесена до переліку безпечних місць, в яких рекомендовано проведення заходів”, — зазначено у відповіді.

Інформації про те, чи надавала Рада безпеки при ХОВА дозвіл на відкриття зоопарку для відвідувачів у Харкові, а також які отримали рекомендації та безпекові заходи надані обладміністрацією співробітникам закладу у роботі з відвідувачами, не надали.

Харківська міська рада, в свою чергу, другий тиждень не пояснює свого рішення відкрити зоопарк, що запрацював наприкінці квітня, для відвідувачів. Це сталося одночасно з тим, як Харківська ОВА заборонила закладам культури проводити концерти й вистави на своїх сценах з міркувань безпеки.


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