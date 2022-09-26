Суспільство

Естонія надасть Україні модульні госпіталі

26 Вересня 2022 21:35
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допомога, естонія

Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

“Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель закладів охорони здоров’я”, – повідомили у міністерстві.

Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.


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