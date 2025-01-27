Шведський уряд взяв на абордаж судно Vezhen, яке підозрюють у розриві кабелю

Шведська влада затримала судно під мальтійським прапором, яке підозрюється у пошкодженні підводного кабелю зв’язку між Латвією та Швецією.

Як повідомляє Reuters, балкер Vezhen, що належить болгарській компанії Navigation Maritime Bulgare, був затриманий для проведення слідчих дій. Речник шведської служби безпеки Йохан Вікстром підтвердив, що на борту судна знаходились представники шведської влади.

Керівник компанії Navigation Maritime Bulgare заявив, що пошкодження кабелю могло статися через сильний вітер, коли один з якорів судна впав у море.

Нагадаємо, що 26 січня у Балтійському морі був пошкоджений підводний кабель зв’язку між латвійським містом Вентспілс і шведським містом Форосунн на острові Ґотланд.