“Схоже на Чорнобиль”: життя в найбільш обстрілюваному районі Києва, поки Україна готується до нової масованої атаки

Мешканці району навколо Лук’янівської площі кажуть, що після чергових російських ударів ситуація лише погіршується, пише The Guardian у своєму репортажі з Києва.

На Лук’янівській площі, у найбільш обстрілюваному районі Києва, білі літери на фасаді McDonald’s розплавилися від пожежі, яка охопила сусідній торговий центр під час останньої масштабної атаки 24 травня.

Втім, усередині ресторан залишається людним — аж до моменту, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Тоді працівники та відвідувачі спускаються ескалаторами до станції метро поруч, щоб сховатися глибоко під землею. Під час останнього удару обвалилася частина стелі станції, а платформи накрив густий пил.

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Лише цього року McDonald’s зазнав пошкоджень уже тричі. Один із киян жартує, що золоті арки мережі стали своєрідним «символом стійкості». На картах, які відображають частоту повітряних тривог у Києві, район Лук’янівської площі та ширший Шевченківський район вирізняються особливою концентрацією ударів за останні чотири роки.

Життя Лукʼянівки зараз зосереджене навколо невеликого ринку з квітковими та овочевими кіосками / Фото The Guardian

Місцеві мешканці кажуть, що останніми місяцями ситуація лише погіршується. У великому місті, де сліди війни часто губляться серед повсякденного життя, цей куточок Києва дедалі більше нагадує території, розташовані значно ближче до лінії фронту.

Однією з причин може бути розташований навпроти входу до метро завод «Артем» — колишнє підприємство оборонної промисловості, значна частина якого нині зруйнована.

Втім, останні масовані удари зачепили переважно цивільну інфраструктуру. Висотна скляна будівля неподалік втратила багато вікон. Біля тротуару стоять обгорілі автомобілі. Вхід до метро, який уже п’ять разів зазнавав пошкоджень, частково забитий плитами та щитами, а перехожі зупиняються, щоб подивитися на почорнілі від вогню будівлі.

Окрім метро та ресторану, життя району зараз зосереджене навколо невеликого ринку з квітковими та овочевими кіосками, які продовжують працювати поруч із пошкодженими будівлями.

23-річна менеджерка продукту Анастасія Приймак, яка живе в одній із сусідніх багатоповерхівок, п’є каву перед роботою.

«Я переїхала до Києва з Нікополя два роки тому через постійні обстріли. А тепер останніми місяцями маємо масштабні атаки вже тут», — каже вона.

За її словами, 28 квітня дрон влучив у дах сусіднього житлового будинку.

«Спочатку мені здалося, що я чую літаки. Потім подумала, що літаків не може бути через війну. Виглянула у вікно і побачила вибух на даху», — згадує дівчина.

Вона розповідає, що лікарі діагностували у неї важкий тривожний розлад.

«Я постійно відчуваю тривогу навіть без причини і маю панічні атаки», — каже вона.

На фото у її телефоні видно будинок, охоплений полум’ям.

«Минулого місяця були величезні удари. Мій хлопець відвів мене в укриття, і я молилася, хоча не вірю в Бога. Тепер я прошу його переїхати до Львова. А через кілька тижнів район знову атакували. Це було буквально поруч із моїм будинком».

Показуючи відео зруйнованих будівель, Анастасія каже:

«Я кажу друзям, що це схоже на Чорнобиль. Тут стає дедалі небезпечніше. Я сплю, згорнувшись, як ембріон, бо боюся, що влучить дрон чи ракета. Якщо вже загинути, то одразу. Я не хочу втратити руку чи ногу».

Наслідки в одному районі Києва демонструють тенденцію ширшої повітряної війни між Росією та Україною. Російська влада та Володимир Путін неодноразово заявляли про наміри посилювати та робити більш системними удари по українських містах.

Зростання ракетної загрози для Києва та інших міст відбувається на тлі глобального дефіциту ракет-перехоплювачів, насамперед для систем Patriot. Ситуацію додатково ускладнив конфлікт між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном — з іншого.

Президент України Володимир Зеленський намагається домогтися нових поставок засобів протиповітряної оборони. Під час візиту до Лондона він закликав лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини терміново посилити українську ППО та далекобійні можливості.

На квітковому кіоску працює Фаїна Поліщук. Вона каже, що продавці повернулися до роботи, а от покупців стало значно менше.

«Небезпечно. Після останньої великої атаки в травні багато моїх колег плакали, нервували і кілька днів не хотіли повертатися. Але це наша робота і наш заробіток», — говорить жінка.

Останню атаку вона спостерігала зі свого вікна.

«Увесь будинок трусився. Я одразу пішла в укриття. Там був молодий хлопець, який показував мені на телефоні, що відбувається. Він сказав, що все горить».

Спочатку Фаїна запевняє, що залишиться в Києві за будь-яких обставин.

«Я не боюся», — каже вона.

Але потім додає:

«Якщо стане ще гірше, поїду до Вінниці. Це моє рідне місто».