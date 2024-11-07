Суспільство

Шмигаль зявив, що у першу чергу повістки отримують безробітні
7 Листопада 2024 11:39
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мобілізація, Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет міністрів України

Першими повістки отримали військовозобов’язані, які не платять податки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

“Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр “Оберіг”, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена”, – сказав він.

Працюючі люди отримали лише 2% повісток за останні два місяці.


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