Шмигаль зявив, що у першу чергу повістки отримують безробітні

Першими повістки отримали військовозобов’язані, які не платять податки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

“Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр “Оберіг”, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена”, – сказав він.

Працюючі люди отримали лише 2% повісток за останні два місяці.