Політика

Шмигаль доручив опрацювати питання фінансової підтримки ВПО

10 Січня 2024 21:40
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Шмигаль, впо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам опрацювати питання фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб у цьому році.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

“Продовження системної підтримки ВПО обговорили з народними депутатами на нараді в уряді за участі віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, Міністерства відновлення. Розглянули актуальні проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. З 1 січня для тих, хто втратив домівки, з’явилася можливість отримати нове житло. Це можна зробити завдяки сертифікатам за програмою єВідновлення. Продовжують працювати й інші ініціативи, які уряд впроваджував від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, грошові виплати для вимушених переселенців”, – написав Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що дав завдання профільним міністерствам опрацювати питання фінансової підтримки ВПО у цьому році. Крім того, за його словами, обласні військові адміністрації і Фонд держмайна повинні провести аудит приміщень, які можуть використовуватися для тимчасового проживання переселенців.

“Інформація про наявне житло для ВПО має бути доступною та постійно оновлюватися. Це так само в зоні відповідальності ОВА”, – додав Шмигаль.


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