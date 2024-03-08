Суспільство

Шарій заявив, що шукає виконавця нападу на нього

8 Березня 2024 16:54
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Анатолій Шарій / Getty Images

Проросійський блогер та підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій, який раніше заявляв, що на його автівку напали зі зброєю, тепер оголосив, що шукає виконавця нападу на нього і пропонує йому угоду.

Про це він написав у Telegram.

“Людина, яка намагалась мене вбити 6 березня в Іспанії. Виходиш на мене будь-яким анонімним способом. Підтверджуєш, що це був ти, що ти не просто любитель розвести на гроші. Даєш зрозумілу та чітку інформацію про замовника” – написав він. 

За це Шарій пообіцяв 50 тис. євро, які виконавець може отримати “будь-яким зручним і максимально анонімним способом”.

“До тебе питань немає і тебе шукати мої колеги та друзі не будуть. Даю слово. Ніхто і ніколи не скаже, що я не трима слова”, – запевнив підозрюваний у держзраді.


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