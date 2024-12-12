У Києві затримали послідовника партії Шарія

СБУ затримала в Києві послідовника забороненої партії Шарія, який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівництва держави.

За даними Служби безпеки, чоловік координував свою діяльність із представниками так званої “першої двадцятки” прокремлівської політичної сили.

Зловмисник активно поширював деструктивний контент через свої канали в Telegram, YouTube, Instagram та інших соцмережах, де загалом мав близько 20 тисяч підписників. Розслідування встановило, що теми для інформаційних диверсій він отримував як “редакційні завдання” через анонімні чати. Ці інструкції надходили від пропагандистів, які працюють під керівництвом Шарія та перебувають за кордоном, співпрацюючи з російськими спецслужбами.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки “партії Шарія”, проросійську літературу і наркотики.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.