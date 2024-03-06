Проросійський блогер Шарій заявив про замах на його життя

Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що на нього здійснили напад із використанням автоматичної зброї.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Щойно в Іспанії відбувся напад на мою машину з використанням автоматичної зброї», — написав Шарій.

Він каже, що його з дружиною намагалися вбити з автомата з глушником. Також він розповів, що напад здійснив один чоловік. Ще один, каже Шарій, стежив за його пересуванням.

Блогер стверджує, що менш ніж тиждень тому іспанські правоохоронці отримали інформацію про підготовку замаху на нього. За його словами, силовики Іспанії начебто знають на прізвища і в обличчя тих, хто готував напад.