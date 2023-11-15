Політика

Сербія купуватиме газ в Азербайджану

15 Листопада 2023 21:52
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Азербайджан, газ, сербія

Азербайджан та Сербія підписали стратегічні документи про співпрацю у сфері енергетики.

Про це повідомляє Report.az із посиланням на міністерство енергетики Азербайджану.

Документи підписано за підсумками зустрічі між міністром енергетики Азербайджану Пярвізом Шахбазовим та міністром гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравкою Джедович-Ханданович.

Зазначається, що відповідний меморандум передбачає вивчення можливостей поставок СПГ і участі азербайджанської компанії SOCAR в операціях з торгівлі газом, а також у будівництві газової електростанції.

Міненергетики Азербайджана процитувало слова Джедович-Ханданович про те, що газопровід «Болгарія – Сербія», як очікується, буде введений в експлуатацію в найближчому майбутньому.

«Підписаний контракт передбачає постачання 400 мільйонів кубометрів газу в наступному році, і ми очікуємо, що ці обсяги ще більше зростуть у найближчі роки», – сказала вона.

Сербія, яка майже повністю залежить від поставок російського газу, вже давно планувала купувати його в Азербайджану після завершення будівництва газогону, який приєднають до болгарського трубопроводу.

Балканська країна споживає понад 3 мільярди кубометрів газу на рік, останнім часом перебуває під тиском Заходу, який вимагає від неї узгодити свою зовнішню політику з ЄС і підтримати санкції проти Росії.

Водночас Азербайджан розглядається Європою як альтернативне джерело імпорту енергоносіїв через різке скорочення закупівель російського газу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.


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