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Застосунок “Дія” встановили майже 20 млн українців

11 Серпня 2023 14:10
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дія

Майже 20 млн українців встановили на свої смартфони застосунок “Дія”. Це не враховуючи понад 4 млн кабінетів на порталі, де також доступні різні функції.

Про це інформує в інтерв’ю AIN керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

Зазначається, що 19,4 млн – це унікальні ідентифікаційні номери (РНОКПП), які входили в систему принаймні один раз. Кількість встановлених застосунків значно більша – понад 44 млн.

“Але це не валідна цифра, бо люди змінюють чи гублять смартфони, видаляють і встановлюють застосунки назад”, – пояснює Банік.

Також на порталі “Дія” створено ще понад 4 млн кабінетів.

“Розкажу важливу метрику, яку постійно відстежую, – аудиторія, старша за 55 років, становить 23%. Ці люди так само користуються доступними функціями: подавались на обмін лампочок, отримали єПідтримку, завантажували COVID-сертифікати. Для нас важливо це бачити, оскільки ми орієнтуємось на mobilefirst-історію і хочемо робити застосунок, зручний для всіх”, – наголошує керівник із розвитку електронних послуг.

Банік додав, що українці старше 55 років активно заходять і на портал, коли там зʼявляються необхідні їм функції, як-от: субсидії, трудовий стаж, пенсійні послуги.


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