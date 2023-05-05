Польща анонсувала створення в країні “центру HIMARS”

У Польщі вже цього року буде створений “центр HIMARS”. Який буде займатися не лише обслуговуванням та виробництвом систем для потреб поляків, але й для інших європейських країн.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час триденного візиту на оборонний завод Lockheed Martin у США.

“Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення у готовності співпрацювати з польською оборонною промисловістю, готовності зміцнювати польську оборонну промисловість, що також вигідно для США, оскільки це дозволить збільшити масштаби виробництва, коли мова йде про HIMARS”, – сказав Блащак.

За його словами, “центр HIMARS” буде створено в Польщі пізніше цього року, який має стати центром обслуговування та виробництва HIMARS не лише для Польщі, а й для європейських країн, багато з яких зацікавлені в купівлі реактивної артилерійської системи.

Блащак також оголосив, що пізніше цього року перші пускові установки, замовлені у 2019 році, буде оснащено 18-ю механізованою дивізією, відповідальною за оборону т.зв. Сувальського перешийку.

Він також додав, що переговори щодо закупівлі Польщею 500 додаткових систем HIMARS, схвалених Держдепартаментом і Конгресом, “в принципі вже тривають”.

Польський міністр оптимістично налаштований щодо найближчого підписання угоди. Більшість пускових установок планується встановити на польські вантажівки Jelcz.

Також міністр оборони Польщі обговорював можливе виробництво у країні протитанкових комплексів Javelin, які, за його словами, “добре зарекомендували себе в Україні”.

Разом з тим Блащак планує зустрітися з главою Пентагону Ллойдом Остіном, а також з керівництвом концерну Raytheon, який спеціалізується на виробництві зокрема ЗРК Patriot.