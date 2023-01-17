Кримінал

СБУ знайшла у своїх лавах прихильницю “руського міру”

17 Січня 2023 12:13
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сбу

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю відомчої науково-дослідної установи.

“Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне «приєднання» до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Також посадовиця намагалась представити збройну агресію рф проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «дезінформацією» факти знищення рашистами українських об’єктів критичної інфраструктури.

«У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів «русского мира» в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру. А кремлівські наративи вони зможуть озвучувати хіба що в суді – щоб отримати максимальне покарання», – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.


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