Рятувальники продовжують шукати підводний апарат, який зник біля затонулого “Титаніка”

Команди берегової охорони США та Канади намагаються знайти підводне судно з п’ятьма людьми на борту, включаючи туриста-мільярдера, яке зникло під час занурення до уламків Титаніка в Північній Атлантиці, передає AFP.

За даними влади, 21-футовий (6,5-метровий) корабель, який належить OceanGate Expeditions, почав спускатися під воду рано в неділю та втратив зв’язок з землею менш ніж через дві години.

Одним із тих, хто перебував на борту, є британський бізнесмен Хеміш Хардінг, який заздалегідь написав у соціальних мережах повідомлення про приєднання до експедиції.

Берегова охорона США повідомила, що розпочала широкі пошуки приблизно в 900 милях (1450 кілометрів) на схід від Кейп-Кода, штат Массачусетс, тоді як берегова охорона Канади заявила, що вона також активувала літаки з нерухомим крилом і відправила корабель у зону пошуку.

«Проведення пошуків у цьому віддаленому районі є складним завданням, але ми використовуємо всі наявні засоби, щоб переконатися, що ми можемо знайти судно та врятувати людей на борту», ​​— сказав контр-адмірал берегової охорони США Джон Могер журналістам у Бостоні. де він спостерігає за операцією.

Час є критичним фактором. Судно має запас кисню в 96 годин для екіпажу з п’яти осіб, і в понеділок вдень Маугер сказав, що, на його думку, у нього ще залишилося 70 або більше годин кисню.

На своєму веб-сайті OceanGate Expedition повідомляє, що дайвінг-експедиція до місця Титаніка «зараз триває».

Компанія використовує підводний апарат під назвою Titan для занурень на максимальну глибину 4000 метрів (13100 футів).

У заяві, цитованій CBS News та іншими ЗМІ, OceanGate Expeditions сказано: «Ми зосереджені на членах екіпажу підводного апарату та їхніх родинах».

Між тим, берегова охорона США запустила два літаки C-130 для обстеження поверхні, а Канада розгорнула літаки, «які використовують гідролокаційну технологію з буями», — сказав AFP старший офіцер Роберт Сімпсон.

Він сказав, що «після очікуваного часу повернення» підводного човна корабель «OceanGate» «провів початковий пошук і не зміг знайти нічого або жодних ознак підводного човна, і тоді вони зв’язалися з береговою охороною».

“Титанік” зіткнувся з айсбергом і затонув у 1912 році під час свого першого рейсу з Англії до Нью-Йорка з 2224 пасажирами та членами екіпажу на борту. У результаті трагедії загинули понад 1500 людей.

Уламки складаються з двох частин за 400 миль від узбережжя Ньюфаундленду приблизно на 13 000 футів під водою. Він був знайдений у 1985 році і залишається джерелом зачарування та приманкою для мореплавців та підводних туристів.