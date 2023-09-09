Розвідслужби: Росія вдосконалює тактику в кіберпросторі

Російські операції в кіберпросторі, можливо, не завдали того серйозного удару, якого побоювалися багато західних чиновників після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але українська влада попереджає, що Москва не відмовилася від тактики кібервійни.

Навпаки, передає Голос Америки, вищий орган контррозвідки України заявив, що Росія вдосконалює свою тактику, прагнучи зробити кібероперації частиною доктрини своїх бойових дій.

«Наша стійкість значно зросла, – заявив голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. – Але проблема в тому, що наш супротивник, Росія, постійно розвивається та шукає нові способи атак».

Виступаючи на саміті з питань кібербезпеки у Вашингтоні, Вітюк заявив, що Москва робить від 10 до 15 серйозних кібератак на день. Багато з них здійснюється в координації з ракетними ударами та традиційними військовими маневрами.

«Це не якісь молоді генії у пошуках легких грошей, – сказав Вітюк. – Це люди, які працюють у щоденному режимі та отримали наказ від свого військового командування знищувати Україну».

За словами Вітюка, з початку року Росія здійснила 3 тисячі кібератак проти України. Для порівняння, минулого року після початку вторгнення таких атак було 4,5 тисяч.

Крім того, він заявив, що російська влада проводить проти України близько тисячі дезінформаційних операцій на місяць. Так, у серпні СБУ розкрила та припинила російську змову з метою злому критично важливих українських систем за допомогою мобільних систем на базі Android, захоплених в українських військових на полі бою.

Російські офіційні особи регулярно заперечують свою причетність до кібератаків, особливо спрямованих на громадянську інфраструктуру.

Однак на Заході, і зокрема в США, до російських “це не ми” ставляться зі скепсисом.

“Російські нарощують свій потенціал і зусилля в кіберпросторі”, – заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, який виступав на тій же конференції у Вашингтоні.

“Це запекла битва, яка ведеться щодня”, – додав Коен, зазначивши, що боротьба в кіберпросторі далеко не одностороння.

«Руські відчули на собі досить велику кількість кібератак, які здійснювали різні суб’єкти приватного сектору, – сказав він. – Були атаки на російський уряд, були атаки хакерів і витоку. Були атаки в інформаційному просторі на теле- та радіомовлення».

І Вашингтон, і Київ згодні з тим, що Україна тримає кібероборону, принаймні поки що.

Вітюк був обережний у своїх оцінках.

«Ця війна – не спринт, а марафон. – Заявив він. – Наш противник еволюціонує, і нам ще багато чого належить зробити, багато чого запозичити, щоб перемога прийшла швидше».

Вітюк також попередив, що до рішучості Росії не варто ставитись легковажно. Він зазначив дані української розвідки, які свідчать про те, що Москва шукає можливості розширення сфери застосування кібероперацій проти Києва.

«Ми чітко бачимо, що є національна програма кібернетичного наступу, – сказав Вітюк. – Нині вони впроваджують наступальні кібердисципліни у своїх вишах під контролем спецслужб».

“Вони починають навчати студентів атакувати державні системи, і це вкрай небезпечно”, – сказав він.

На день раніше США спільно з Великобританією ввели санкції проти одинадцяти осіб, які входять до складу російського злочинного кіберугруповання Trickbot, повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

«Росія вже давно є притулком для кіберзлочинців, зокрема й для групи Trickbot, – йдеться у повідомленні. – Сьогоднішні заходи було вжито Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC)».

Водночас, Мін’юст оприлюднив звинувачувальні висновки проти дев’яти осіб у зв’язку зі шкідливим програмним забезпеченням Trickbot і вірусом-вимагачем Conti.

Санкції вводяться проти осіб, які беруть участь в управлінні та закупках для групи Trickbot, яка має зв’язки з російськими спецслужбами та атакувала уряд США та низку американських компаній. Так, у повідомленні згадується, що під час пандемії COVID-19 група Trickbot атакувала багато критично важливих об’єктів інфраструктури та медичних установ у США.