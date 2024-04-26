Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили новий трейлер гри у роковини катастрофи на ЧАЕС

Студія GSC Game World показала новий трейлер їх майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: “Серце Чорнобиля”.

У трейлері можна побачити такі місця, як центральна площа Прип’яті, школа №1, кладовище техніки, магазин, піонерський табір, БК “Енергетик”, ПЗРВ “Розсоха”, колесо огляду та, звісно, Чорнобильську АЕС.

У відео персонаж Ріхтер говорить: “Тут ти можеш знайти все, Скіфе. Друзів. Ворогів. Гроші. Смерть. Чудо. Навіть самого себе”.

S.T.A.L.K.E.R. 2: “Серце Чорнобиля” вийде на ПК та Xbox Series X/S 5 вересня 2024 року.