Техно

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили новий трейлер гри у роковини катастрофи на ЧАЕС

26 Квітня 2024 17:22
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Студія GSC Game World показала новий трейлер їх майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: “Серце Чорнобиля”.

У трейлері можна побачити такі місця, як центральна площа Прип’яті, школа №1, кладовище техніки, магазин, піонерський табір, БК “Енергетик”, ПЗРВ “Розсоха”, колесо огляду та, звісно, Чорнобильську АЕС.

У відео персонаж Ріхтер говорить: “Тут ти можеш знайти все, Скіфе. Друзів. Ворогів. Гроші. Смерть. Чудо. Навіть самого себе”.

S.T.A.L.K.E.R. 2: “Серце Чорнобиля” вийде на ПК та Xbox Series X/S 5 вересня 2024 року.


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