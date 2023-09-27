Суспільство

Росіяни засудили до 22 років позбавлення волі мінометника з “Азова”

27 Вересня 2023 13:55
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Окупаційна влада вирішила посадити за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку “Азов” Едуарда Варбанського.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу Головної військової прокуратури Росії 

Як повідомляє 27 вересня російське пропагандистське агентство, “Верховний суд” так званої “ДНР” засудив Едуарда Варбанського до 22 років позбавлення волі “за мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулого (2022) року”. 

Як говорить на відео чоловік, який назвався Варбанським, його звинуватили в “жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна” через обстріл селища Бердянське під Маріуполем із міномета калібру 120 мм. Тоді нібито постраждала школа. 


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