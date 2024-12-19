Суспільство

Росія заявила про готовність Грузії та Азербайджану постачати електроенергію
19 Грудня 2024 09:46
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Азербайджан, грузія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Членкиня правління російської енергетичної компанії “Интер РАО” Олександра Паніна заявила, що Грузія та Азербайджан підтвердили готовність експортувати електроенергію до Росії. За її словами, поставки з Азербайджану вже відбувалися.

Про це повідомляє Ехо Кавказу із посиланням на заяву Паніної. 

Паніна повідомила, що Азербайджан погодився на надання аварійної допомоги обсягом 250-300 МВт. Грузія ж заявила, що ухвалюватиме рішення про можливі поставки залежно від ситуації.

 “Отримали відповідь. Азербайджан відповів, що може надати аварійну допомогу в розмірі 250-300 МВт. Грузія відповіла, що за ситуацією. Вони заздалегідь пообіцяти не можуть, але залежно від ситуації вони ухвалюватимуть рішення.”

На запитання про те, чи вже надходила електроенергія з цих країн до Росії, Паніна підтвердила: “Були з Азербайджану.”


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