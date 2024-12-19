Росія заявила про готовність Грузії та Азербайджану постачати електроенергію

Членкиня правління російської енергетичної компанії “Интер РАО” Олександра Паніна заявила, що Грузія та Азербайджан підтвердили готовність експортувати електроенергію до Росії. За її словами, поставки з Азербайджану вже відбувалися.

Про це повідомляє Ехо Кавказу із посиланням на заяву Паніної.

Паніна повідомила, що Азербайджан погодився на надання аварійної допомоги обсягом 250-300 МВт. Грузія ж заявила, що ухвалюватиме рішення про можливі поставки залежно від ситуації.

“Отримали відповідь. Азербайджан відповів, що може надати аварійну допомогу в розмірі 250-300 МВт. Грузія відповіла, що за ситуацією. Вони заздалегідь пообіцяти не можуть, але залежно від ситуації вони ухвалюватимуть рішення.”

На запитання про те, чи вже надходила електроенергія з цих країн до Росії, Паніна підтвердила: “Були з Азербайджану.”