Росія завдала масованого удару по українській енергетиці

Російські ракети атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Через масовану атаку Укренерго почало аварійно відключати електроенергію в деяких містах і областях.

Зокрема, екстрені відключення вже задіяні в Києві, Дніпропетровській, Черкаській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях, повідомляє місцева влада.

Об’єкти енергетики постраждали після обстрілу у Волинській області.

Масована атака кількох регіонів України російськими ракетами почалася близько 06:00. Відбою тривоги поки що не було.

У зв’язку з масштабною комбінованою атакою Росією території України ракетами і безпілотниками військове командування сусідньої Польщі підняло в повітря винищувачі.

«Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил активізував усі наявні в його розпорядженні сили і засоби, піднято на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приведено в стан високої готовності», – повідомили польські військові.

Раніше моніторингові канали писали, що з двох аеродромів на території Росії в повітря були підняті бомбардувальники, близько 06:00 було зафіксовано пуски крилатих ракет. З акваторії Чорного моря було запущено ракети «Калібр».

Також більшу частину ночі в небі над кількома областями перебували ударні безпілотники.

Про вибухи повідомляли в Запоріжжі, Миколаєві, Харкові та Києві. У столиці внаслідок падіння уламків ракети загорівся дах п’ятиповерхового будинку в Печерському районі, щонайменше одна людина постраждала.

Надходять повідомлення про загиблих і поранених мирних жителів.