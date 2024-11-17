Політика

Росія завдала масованого удару по українській енергетиці
17 Листопада 2024 08:47
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ракетний удар
У Києві від обстрілу постраждала п'ятиповерхівка на Печерську. За даними ДСНС, сталося часткове руйнування перекриття будинку. Також пошкоджено одну з квартир. Одна людина постраждала / Фото ДСНС

Російські ракети атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Через масовану атаку Укренерго почало аварійно відключати електроенергію в деяких містах і областях.

Зокрема, екстрені відключення вже задіяні в Києві, Дніпропетровській, Черкаській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях, повідомляє місцева влада.

Об’єкти енергетики постраждали після обстрілу у Волинській області.

Масована атака кількох регіонів України російськими ракетами почалася близько 06:00. Відбою тривоги поки що не було.

У зв’язку з масштабною комбінованою атакою Росією території України ракетами і безпілотниками військове командування сусідньої Польщі підняло в повітря винищувачі.

«Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил активізував усі наявні в його розпорядженні сили і засоби, піднято на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приведено в стан високої готовності», – повідомили польські військові.

Раніше моніторингові канали писали, що з двох аеродромів на території Росії в повітря були підняті бомбардувальники, близько 06:00 було зафіксовано пуски крилатих ракет. З акваторії Чорного моря було запущено ракети «Калібр».

Також більшу частину ночі в небі над кількома областями перебували ударні безпілотники.

Про вибухи повідомляли в Запоріжжі, Миколаєві, Харкові та Києві. У столиці внаслідок падіння уламків ракети загорівся дах п’ятиповерхового будинку в Печерському районі, щонайменше одна людина постраждала.

Надходять повідомлення про загиблих і поранених мирних жителів.


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