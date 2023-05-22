Росія створює нове ударне авіаційне угруповання

Росія, ймовірно, створює нове «елітне» ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою «Шторм», яке буде діяти над Україною. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.
Про це повідомляє у щоденному звіті британська розвідка.
На думку аналітиків, поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях наземного нападу.
“Достовірні повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і вмотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів у відставку.
Створення групи підкреслює те, як оцінює Росія, що ескадрильї своїх регулярних ВПС в значній мірі не виконали свою основну функцію – нанесення авіаударів по українських лініях”, – йдеться у повідомленні розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2023
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