Росія створює нове ударне авіаційне угруповання

Росія, ймовірно, створює нове «елітне» ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою «Шторм», яке буде діяти над Україною. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Про це повідомляє у щоденному звіті британська розвідка.

На думку аналітиків, поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях наземного нападу.

“Достовірні повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і вмотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів у відставку.

Створення групи підкреслює те, як оцінює Росія, що ескадрильї своїх регулярних ВПС в значній мірі не виконали свою основну функцію – нанесення авіаударів по українських лініях”, – йдеться у повідомленні розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dWvk4LDFPd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2023