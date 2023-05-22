Політика

Росія створює нове ударне авіаційне угруповання

22 Травня 2023 09:46
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Британська розвідка

Росія, ймовірно, створює нове «елітне» ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою «Шторм», яке буде діяти над Україною. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Про це повідомляє у щоденному звіті британська розвідка.

На думку аналітиків, поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях наземного нападу.

“Достовірні повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і вмотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів у відставку.

Створення групи підкреслює те, як оцінює Росія, що ескадрильї своїх регулярних ВПС в значній мірі не виконали свою основну функцію – нанесення авіаударів по українських лініях”, – йдеться у повідомленні розвідки.


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