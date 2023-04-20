Росія почала використовувати новий тип “шахедів”

Генштаб ЗСУ повідомив, що за останню добу російська армія застосувала 26 безпілотників для атак на Україну. 21 із них було збито українськими ППО. Тим часом, російські агресори стали активніше використовувати іранські бойові безпілотники Shahed. За словами наших військових, це пов’язано з постачанням до Росії чергової партії цієї зброї.

Росія використовує новий тип іранських безпілотників для атаки на Україну. Прес-секретар українських військ, які діють на півдні країни, Наталія Гуменюк заявила, що про це свідчить маркування збитих апаратів: «Ми були свідками атаки з використанням нової партії дронів у Миколаївській області. Таке ж маркування було на дронах, які атакували Одесу. Можливі повторні атаки. Отримавши нову партію дронів, росіяни починають використовувати їх для подальшого терору проти населення».

Останнім часом російські військові не завдавали масованих ракетних ударів по цивільних об’єктах України, як це було восени та взимку. Андрій Юсов, представник української військової розвідки, заявив, що попередній етап російського ракетного обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури не приніс результатів, але водночас значно виснажив російський ракетний арсенал.

Російські агресори, мабуть, готуються до обстрілу військово-логістичних об’єктів, щоб спробувати зламати український контрнаступ, вважає українська розвідка.