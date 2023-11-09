Суспільство

Росія перекинула бомбардувальник і винищувач у Білорусь — Гаюн

9 Листопада 2023 17:50
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білорусь

Країна-агресор Росія за останні два місяці передислокувала в Білорусь бомбардувальник і винищувач.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

У жовтні моніторингова група фіксувала низьку авіаційну активність у Білорусі.

«Водночас, нами зафіксовано невелике зростання кількості бортів ПКС РФ на території нашої країни», — ідеться в повідомленні.

За їхніми даними на 1 листопада, у Білорусі перебувають кілька літаків РФ:

  • 1 Су-25 на аеродромі Ліда;
  • 2 Су-24М/МР на аеродромі Барановичі;
  • 1 Су-30СМ на аеродромі Барановичі.

«Збільшення відбулося саме за рахунок прибуття до Білорусі бортів Су-24М/МР і Су-30СМ у вересні-жовтні», — пояснює моніторингова група.


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