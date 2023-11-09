Росія перекинула бомбардувальник і винищувач у Білорусь — Гаюн

Країна-агресор Росія за останні два місяці передислокувала в Білорусь бомбардувальник і винищувач.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

У жовтні моніторингова група фіксувала низьку авіаційну активність у Білорусі.

«Водночас, нами зафіксовано невелике зростання кількості бортів ПКС РФ на території нашої країни», — ідеться в повідомленні.

За їхніми даними на 1 листопада, у Білорусі перебувають кілька літаків РФ:

1 Су-25 на аеродромі Ліда;

2 Су-24М/МР на аеродромі Барановичі;

1 Су-30СМ на аеродромі Барановичі.

«Збільшення відбулося саме за рахунок прибуття до Білорусі бортів Су-24М/МР і Су-30СМ у вересні-жовтні», — пояснює моніторингова група.