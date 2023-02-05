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Росія “анонсувала” нові теракти у Краматорську

5 Лютого 2023 20:58
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росія, краматорськ

Росіяни “анонсували” нові провокації у Краматорську. Для того, щоб створити інформаційне підґрунтя для чергової цинічної атаки, вони заявили, що це буцімто планують ЗСУ.

Російське міноборони цинічно заявило, що Київ нібито “має намір здійснити масштабну провокацію” у Краматорську. Саме таким чином окупанти часто анонсують майбутні атаки, щоб звинуватити у своїх злочинах українську сторону, повідомляє 24 канал.

В Росії заявили, що Україна нібито планує підірвати наркологічний та онкологічний диспансер у Краматорську, а також першу міську лікарню. Мовляв, це навмисно хочуть зробити, щоб звинуватити Росію у воєнному злочині. Це вже не вперше, коли країна-терорист звинувачує Київ у своїх запланованих атаках. Передусім це роблять для внутрішньої аудиторії, щоб показати довірливим росіянам картинку в стилі: “а бачите, ми ж попереджали, на що здатен Київський режим”, адже світові лідери та міжнародні партнери вже давно не вірять у брехню Кремля.

Також терористи заявили, що “щоб висвітлювати заплановану провокацію”, до міста вже прибули журналісти західних ЗМІ. Зауважимо, що це чергова маніпуляція, оскільки журналісти регулярно відвідують прифронтові території та зони бойових дій, щоб демонструвати світові обличчя “русского міра”.

Росіяни зруйнували у Донецькій області вже тисячі будинків та сотні лікарень. Точну кількість загиблих внаслідок атак підрахувати наразі нереально, оскільки неможливо порахувати кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Проте це десятки тисяч вбитих цивільних.


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