Суспільство

Росгосцирк закупив каски та бронежилети для гастролей у Донецьку

21 Лютого 2023 19:44
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цирк

Російська державна циркова компанія (Росгосцирк) закупила каски та бронежилети на 2,3 мільйона рублів для своїх співробітників, які поїдуть на гастролі на території Донецької та Луганської областей України, що контролюються Росією. Контракт на сайті держзакупівель виявило видання “Полігон медіа”.

Договір на придбання касок та бронежилетів слід виконати до кінця березня цього року. Кількість спорядження, яке потрібно закупити, не вказується.

Як повідомляє “Сірена”, Росгосцирк раніше вже проводив гастролі на зайнятих російською армією територіях. Торішнього серпня минулого року російські артисти виступали в Луганську.


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