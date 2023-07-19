Рівень запасів природного газу в українських сховищах виріс лише на 1,5 млрд кубометрів 

З березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах 1,5 млрд куб природного газу – до 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть в 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів.

Це випливає з нового огляду про безпеку глобального ринку газу, оприлюдненого Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

“В Україні запаси газу в сховищах газу на кінець березня 2023 року оцінювалися в 9 млрд куб. м, і зросли до 10,5 млрд кубометрів на кінець другого кварталу”, – йдеться у звіті.

Зазначається, що Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр.