Reuters: Масштабний відтік кадрів у США — звільняються 154 тисячі держпрацівників

Цього тижня відбувається найбільший за майже 80 років одноразовий відтік працівників федеральних органів США. Понад 150 тисяч працівників цього тижня залишать державну службу після того, як погодилися на викупні компенсації. Профспілки та експерти попереджають, що це призведе до серйозної втрати інституційного досвіду.

Про це пише Reuters.

Офіційні звільнення стартують у вівторок для працівників, які долучилися до відкладеної програми виходу. Вона дозволяла залишатися у штаті до кінця вересня. Викупні пакети стали ключовим інструментом політики президента Дональда Трампа щодо скорочення федеральної бюрократії, поєднуючи фінансові стимули з ризиком звільнення для тих, хто відмовився від пропозиції.

Чимало службовців фактично припинили роботу ще кілька місяців тому, перебуваючи на оплачуваній відпустці, повідомила урядова кадрова служба.

За словами професора Школи державної політики Форда при Мічиганському університеті Дона Мойнехана, найбільший наслідок нинішнього відтоку кадрів – це втрата досвіду, який накопичувався роками.

“Потрібні роки, щоб здобути глибокі знання та компетенції для управління урядовими програмами. Тепер значна частина цього знання просто виходить за двері”, – наголосив він.

Співрозмовники Reuters – нинішні й колишні держслужбовці та профспілкові діячі – зазначають, що нестача фахівців ускладнює роботу багатьох агентств і їхню здатність обслуговувати громадян.

Викупні програми вже позначилися на сферах прогнозування погоди, безпеки харчових продуктів, охорони здоров’я та космічних проєктів. У Національній метеорологічній службі близько 200 співробітників скористалися програмою, що призвело до відтоку технічних спеціалістів і досвідчених метеорологів.

“Це викликало серйозні перебої у відділеннях по всій країні”, – повідомив директор із законодавчих питань профспілки Том Фей.

Речниця NOAA Жасмін Блеквелл запевнила, що вакансії закривають у міру потреби, «щоб забезпечити безпеку американців і раціональне використання коштів платників податків».

Наймасштабніше скорочення федеральних службовців після Другої світової війни досі залишається за президентом-демократом Біллом Клінтоном – понад 430 тисяч осіб (близько 20%) за два терміни. Тоді зростання економіки й технологічний бум створили понад 22 мільйони робочих місць у приватному секторі, тому урізання штату не мало негативного впливу на ринок праці.

NASA втрачає кадри

Майже 4 тисячі працівників NASA скористалися двома викупними програмами, які адміністрація Трампа запропонувала у січні та квітні, повідомив Метт Біггс, президент Міжнародної федерації професійних і технічних інженерів, яка представляє 8 тисяч співробітників агентства.

“NASA втрачає одних із найкращих інженерів та авіаційних науковців світу, і їх не замінюють”, – сказав він.

Програма викупів, якою скористалися 154 тисячі працівників, є частиною ширшої стратегії Трампа та його колишнього радника-мільярдера Ілона Маска, які вважають федеральний апарат надто великим та неефективним. Опозиційні демократи критикують скорочення як безсистемні.