Путін знову нагородив Кадирова

Президент Росії Володимир Путін нагородив голову Чечні Рамзана Кадирова орденом Олександра Невського. Про це Кадиров написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, нагороду він отримав “за великий внесок у соціально-економічний розвиток Чеченської Республіки та ефективне вирішення завдань, які мають важливе державне значення”.

“Подібна оцінка моїх скромних заслуг у службі на благо нашої Батьківщини велика честь для мене. Я безмірно гордий отримати таку значну нагороду з рук Верховного головнокомандувача, який є для всіх нас яскравим прикладом справжнього лідера та справжнього патріота!” – написав він.

Глава Чечні має багато медалей та орденів: за зміцнення кримінально-виконавчої системи Росії, за боротьбу у сфері прав людини, за внесок у розвиток парламентаризму, агропромисловості, законодавства та державного будівництва. У 2021 році Кадиров отримав орден “Авіценна” за внесок у розвиток охорони здоров’я та медичних наук. У червні 2022 року Стоматологічна асоціація Росії вручила йому орден “За заслуги перед стоматологією” І ступеня.

Загалом у глави Чечні понад три десятки офіційних урядових нагород, серед них медаль “За військову доблесть” II ступеня (2000 рік), “За заслуги перед Вітчизною” IV і III ступеня (2006 і 2021 роки), зірка Героя Росії.

Орденом Олександра Невського нагороджують за особливі особисті заслуги у справі державного будівництва, у питанні зміцнення міжнародного авторитету Росії, обороноздатності країни, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за досягнення у різних галузях економіки, науково-дослідної, соціально- культурної, освітньої та іншої суспільно корисної діяльності.