Путін може оголосити другу хвилю мобілізації вже сьогодні

Президент РФ Володимир Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, можливо, вже 18 січня, йдеться в новому щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Здатність Росії досягти масштабних і швидких змін у своєму військовому потенціалі залежить від готовності російського президента перенаправити значну частину федерального бюджету на нарощування військової потужності та перевести економіку на “військові рейки”, вважають експерти, зазначаючи, що за деякими ознаками Володимир Путін може зважитися на це.

Хоча реформа збройних сил РФ у масштабах, оголошених 17 січня Сергієм Шойгу, не зможе відбутися найближчими місяцями, в ISW зазначають, що вона може змінити співвідношення сил з 2024 року.

“В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до кінця літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку”, – йдеться у зведенні.