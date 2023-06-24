Пригожин відмовився домовлятися з Кремлем, Путін виїхав з Москви, туди стягують техніку

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна намагалися домовитися з ватажком ПВК “Вагнер” Євгенієм Пригожиним, але він відмовився приймати умови Кремля.

Про це пишуть російські телеграм-канали, “Важные истории”

Згідно з повідомленням, Кремль учора намагався домовитися з Пригожиним. Йому телефонували з апарату президента і пропонували дати задню, а всі його повідомлення пояснити зломом і підробкою голосу.

Про це російським ЗМІ розповіло джерело, близьке до адміністрації Путіна.

За словами джерела, після того як Пригожин відмовився приймати умови адміністрації Путін дав команду порушити проти нього кримінальну справу і розібратися по-жорсткому.

Після перших повідомлень Пригожина у кількох російських провладних телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про те, що насправді всі заяви ватажка вагнерівців – “фейк” і “результат злому”.

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай, водночас прессекретар Путіна спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє УП з посиланням на високопоставлених співрозмовників в українських спецслужбах.

“У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай”, – йдеться в повідомленні.

Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито “працює в Кремлі”.

Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

За даними ГУР, Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції. Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.