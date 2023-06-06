Кримінал

Проміжні підсумки щодо підриву Каховської ГЕС

6 Червня 2023 08:14
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каховка

У Херсонській області зруйновано Каховську ГЕС у районі Нової Каховки. Деякі населені пункти починають затоплювати водою. ЗС РФ та ЗСУ звинувачують один одного у підриві греблі.

Ось що відомо на зараз:

Рівень води досягне критичного рівня через 5 годин після руйнування греблі, заявив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

Перші повідомлення про підрив з’явилися від Z-воєнкорів близько 3 години ночі: за їхніми словами, ЗСУ завдали удару по ГЕС о 2:35. Внаслідок удару пошкоджено одну стулку, а під натиском води дамба почала руйнуватися і через півгодини «перестала існувати».

Українська сторона заявила, що греблю підірвали російські війська. За їхніми даними, це могло бути зроблене зсередини, бо росіяни «розкрили плацдарм у Дельти Дніпра та на островах».

«Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяг води, можливі райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація спостерігається», – повідомляє Оперативне командування «Південь».

Представники російської влади спочатку заявляли, що вибуху не було, а гребля зруйнована через пошкодження (представник «запорізької адміністрації» Володимир Рогов). Потім версія змінилася, і «мер» Нової Каховки Володимир Леонтьєв почав стверджувати, що дамба рухнула після обстрілів ЗСУ.

Леонтьєв додав, що в зону підтоплення може потрапити близько 300 будинків у Корсунці та Дніпрянах, що знаходяться нижче за Нову Каховку. Він також спрогнозував проблеми з постачанням води до Криму.

Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки, незабаром відключать й газопостачання.

Вода Каховської ГЕС живе посушливі райони Херсонської області та Кримський півострів. Гребля захоплена ЗС РФ із лютого 2022 року.

На думку експертів, руйнування Каховської ГЕС може загрожувати Запорізькій АЕС, яка використовує воду для охолодження ядерних реакторів.

Інформації про постраждалих наразі немає.


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