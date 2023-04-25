Політика

Президенти США та Південної Кореї не обговорюватимуть питання постачання зброї в Україну

25 Квітня 2023 08:47
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зброя, корея

Питання про надання Сеулом військової допомоги Києву не включене до порядку денного зустрічі президентів Південної Кореї та США Юн Сок Йоля та Джо Байдена, повідомляє “Ренхап” з посиланням на представника адміністрації президента республіки.

“Що стосується того, чи на порядку денному буде підтримка зброєю, я скажу, що на даний момент цього не буде”, – заявив чиновник журналістам.

Проте він зазначив, що лідери США та Південної Кореї обговорять ситуацію в Україні у контексті глобальних проблем.

У понеділок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що Україна стане важливою темою в переговорах Байдена та Юн Сок Йоля, але не став вдаватися до подробиць.

Юн Сок Йоль відвідує США з державним візитом із 24 по 29 квітня.

Раніше президент Південної Кореї припустився можливості постачання в Україну боєприпасів та бронетехніки. У Кремлі у зв’язку з цим висловили занепокоєння.


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