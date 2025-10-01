Посольства США тимчасово припиняють регулярні оновлення в соцмережах через зупинку фінансування

Через частковий «шатдаун» федерального уряду США американські дипмісії у світі повідомляють, що тимчасово припинять регулярні публікації на своїх сторінках у Facebook, X та Instagram. Усі оновлення будуть обмежені лише критичною інформацією — наприклад, повідомленнями про безпеку.

Як пише Newsweek, ця міра спричинена невиділенням коштів Конгресом на роботу уряду.

Водночас дипмісії зазначають, що планові послуги з оформлення паспортів та віз будуть надаватися «в міру можливостей».

Реклама

Реклама

Нагадаємо, 1 жовтня у США офіційно зупинилася робота федерального уряду після того, як демократи у Сенаті відмовилися підтримати республіканський план фінансування. Республіканці, які контролюють обидві палати Конгресу, відхилили вимоги демократів, зокрема щодо збереження фінансування охорони здоров’я.

При «шатдауні» продовжують функціонувати пріоритетні чи «життєво необхідні» служби, тоді як низка агентств і їхніх програм призупиняється чи працює в урізаному режимі.

За оцінками, близько 900 000 працівників федеральних структур можуть бути відправлені у відпустку без збереження заробітної плати, а ще близько 700 000 працювати без оплати до відновлення фінансування.

Це перший федеральний «шатдаун» у США починаючи з 2018–2019 років.