Понад 100 жителів Курщини виїхали в Україну після російського удару по інтернату в Суджі, – WP

Понад 100 жителів Курської області, частину з яких поранено, було вивезено до Сумської області України. Більшість із них покинули територію РФ після російського удару по будівлі колишньої школи-інтернату в Суджі Курської області.

Про це пише The Washington Post.

Журналісти The Washington Post повідомляють, що поговорили з більш ніж 40 жителями Курської області, які розміщені в лікарні та притулку в Сумах. Багато хто з евакуйованих – літні люди.

“Родичі в Росії розраховують, що ці люди через Білорусь зможуть найближчим часом повернутися до Курська, але це залежить від зусиль офісу (російського уповноваженого з прав людини Тетяни) Москалькової”, – заявила російська активістка Любов Прилуцька.

Удар по будівлі колишньої школи-інтернату в Суджі Курської області було завдано 1 лютого. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація скинула на будівлю авіабомбу.