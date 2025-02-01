Росіяни скинули авіабомбу на школу-інтернат у Суджі: майже 100 людей під завалами

У Суджі авіабомба впала на будівлю школи-інтернату. Під завалами перебувають 94 людини, стверджує активіст Володимир Синельников із посиланням на свідка на місці. За його даними, в інтернаті утримувалися жителі Суджанського району. Серед них переважно люди похилого віку, а також ті, хто втратив житло внаслідок боїв у Курській області.

Прес-офіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашковський у відеозверненні у Facebook.

Підтвердив, що «1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки завдали удару по школі-інтернат міста Суджи. 95 осіб опинилися під завалами».

За його словами, з-під завалів чути стогони та крики людей. «Нагадаю, що серед них більшість людей – похилого віку та лежачі».

Силами військової комендатури ведуться пошукові та рятувальні роботи.

12 січня внаслідок влучання бомби в школу-інтернат у Суджі загинула жінка, нагадує видання 7х7. Тоді в будівлі перебувало близько 70 людей, багато з яких – з інвалідністю.