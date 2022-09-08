Померла Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II, найдовше правлячий монарх в історії Великобританії, померла у віці 96 років.

73-річний принц Чарльз, спадкоємець престолу з трирічного віку, тепер є королем і буде офіційно проголошений ним у палаці Сент-Джеймс у Лондоні, як тільки це буде практично можливо, пише Guardian.

У заяві Букінгемського палацу йдеться: «Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра».

Будучи королевою Великої Британії та 14 інших королівств, а також главою 54 країн Співдружності, Єлизавета II була найвідомішим главою держави у світі протягом надзвичайно тривалого правління.

Прийшовши на престол у віці 25 років, вона успішно керувала монархією через десятиліття бурхливих змін, а її особиста популярність була опорою у найважчі часи інституції.

Більшу частину цього періоду герцог Единбурзький залишався її «силою та опорою» під час шлюбу, який витримав багато навантажень, спричинених її унікальним становищем.

Незважаючи на те, що сімейне життя йшло під неприємним сяйвом публічності, Єлизавета ІІ залишалася спокійною та непохитною фігурою, витримавши розлучення трьох своїх дітей і кризу, спричинену смертю Діани, принцеси Уельської, в автокатастрофі в Парижі у 1997 році.

Були, безсумнівно, масові прояви прихильності на її срібних, золотих і діамантових ювілеях, що свідчило про особливе місце, яке вона займала для мільйонів. Коли була критика закладу, це рідко перетворювалося на особисту атаку на неї.

П’ятнадцять прем’єр-міністрів служили їй, засвідчуючи її глибокі знання, досвід у світових справах і майстерність політичного нейтралітету.

Сьогодні багато людей оплакують королеву, і одна родина оплакує матір чотирьох дітей, бабусю восьми дітей і прабабусю 12 дітей, пише Guardian.