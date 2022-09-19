Суспільство

У Лондоні тисячі людей вийшли проводити королеву Єлизавету II в останню путь

19 Вересня 2022 16:13
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По обидва боки на всьому шляху проходження похоронного кортежу британської королеви Єлизавети II з Вестмінстерського абатства до Арки Веллінгтона на вулицях Лондона зібралися тисячі людей, свідчать кадри британського телебачення.

Лафет, на якому встановлено труну, супроводжують 98 британських моряків та службовці збройних сил у церемоніальній формі. За труною йдуть представники королівської родини. Хода супроводжується гарматною стріляниною – по одному пострілу за хвилину та ударами дзвона.

У Арки Веллінгтона труну перенесуть у катафалк, який вирушить до Віндзорського замку, де в присутності лише найближчих родичів королеви відбудеться церемонія поховання. Єлизавета II буде упокоєна в гробниці поруч із чоловіком принцом Філіпом.

Напередодні британська влада повідомила, що в понеділок у Лондоні може зібратися від 750 тис. до мільйона людей. Співробітники британських правоохоронних органів вживають безпрецедентних заходів безпеки. “Це найбільша операція, яку будь-коли проводила британська поліція”, – повідомив пресі Саймон Морган, який відповідав у минулому за охорону королівської родини.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал у віці 96 років. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила її сина новим монархом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльзом III.


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